O Fenerbahçe de Jorge Jesus venceu com reviravolta na visita ao terreno do Karagumruk, comandado por Andrea Pirlo, em jogo da Liga da Turquia.

Logo aos quatro minutos, a equipa de Istambul teve um golo anulado a Willian Arão e viria a sofrer o 1-0 aos 24m; Ebrime Colley rematou, Altay Bayindir fez uma defesa incompleta e Magomed Ozdoev rematou, na recarga, para o fundo da baliza.

Ao intervalo, Jorge Jesus fez duas alterações, tirando Willian Arão e Serdar Dursun para lançar Miha Zajc e o ex-Estoril e V. Guimarães João Pedro Galvão.

As alterações produziram efeitos cedo e, logo aos 51m, Zajc apanhou a bola perto da área em zona frontal e rematou de primeira para um grande golo que colocou o marcador no 1-1. Aos 78 minutos, após um canto batido do lado direito, Attila Szalai fez o golo da reviravolta no marcador.

Com este resultado, o Fenerbahçe chega aos 57 pontos e volta às vitórias no campeonato, depois da derrota com o Besiktas. A equipa de Jorge Jesus fica a seis pontos do líder Galatasaray, que tem 63, quando faltam dez jornadas para o fim do campeonato. Na próxima, a 29.ª, o Fenerbahçe recebe o Ankaraguçu, sábado (às 18h30).