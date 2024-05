José Mourinho vai prosseguir a carreira no Fenerbahçe.

A informação foi avançada por Gianluca Di Marzio, jornalista italiano especializado em transferências, e confirmada também pelo Maisfutebol, que sabe que o treinador português tem à espera um contrato válido para as próximas duas temporadas.

Foi Mário Branco, diretor-desportivo do emblema turco, a fechar a operação e a concretizar um desejo antigo do presidente Ali Koç, que deverá recandidatar-se à direção do clube no ato eleitoral marcado para este verão.

Mário Branco, refira-se, está no Fenerbahçe desde 2022/23, época em que trabalhou com Jorge Jesus num ano que terminou com a vitória da Taça da Turquia, o primeiro título, em vários anos, do histórico clube do país, que nesta temporada discutiu o título até à última jornada com o Galatasaray.

O diretor-desportivo português está em fim de contrato com a equipa de Istambul, mas abre-se assim a possibilidade de permanecer, não só por ter sido o responsável pela contratação de José Mourinho, mas também porque Ali Koç optou por recandidatar-se numa altura em que as relações tensas com a Federação Turca provocaram desgaste no dirigente e apontavam para outro caminho.

Mourinho, recorde-se, era também um trunfo eleitoral de outros dos candidatos à presidência do Fenerbahçe, Aziz Yildirim, que chegou mesmo a dizer que chegado a um acordo.