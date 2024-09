José Mourinho classifica como «desrespeito» a forma como foi tratado pelo técnico adversário, Okan Buruk, após a derrota do passado sábado frente ao Galatasaray (1-3), o que o levou a fazer um boicote à conferência de imprensa de rescaldo do dérbi de Istambul.

«Cumprimentei o treinador adversário, fui diretamente para a flash interview e depois estive 70 minutos à espera para poder entrar na conferência de imprensa. Estive à porta, tentei entrar, mas não permitiram. Há uma coisa que compreendo e que é acertada: o treinador visitante ser o primeiro a falar. Neste caso, somos ambos de Istambul. É normal quem vem de fora ser o primeiro a falar, para ficar livre, mas tem de haver limites», afirmou esta quarta-feira Mourinho, sublinhando: «Estive 70 minutos à espera e não podia ir. Aquilo continuava e continuava.»

O assunto, que causou polémica na Turquia, abriu hoje a conferência de antevisão do jogo diante do Union St. Gilloise, para a Liga Europa, com Mourinho a sublinhar a sua insatisfação.

«Essa conferência começou sábado e acabou domingo. Foi um jogo que começou às 21h00, a conferência começou às 23h55 e prolongou-se para lá da meia-noite. Não tem nada a ver com o resultado, mas com o que é ou não correto. No próximo jogo, vou fazer o mesmo. Vou diretamente para flash, que é a lógica da flash interview. Acabas o jogo, vais para a flash. E depois esperas 15, 20 ou 30 minutos, mas 70 minutos é uma falta de respeito. Se alguém se sente desrespeitado, esse alguém sou eu», concluiu o treinador português.