José Mourinho prossegue a aventura na Turquia de forma positiva. O treinador português venceu o Antalyaspor, fora de casa, neste domingo, e consegue uma reação imediata à primeira derrota no campeonato, sofrida aos pés do rival Galatasaray, na semana passada.

O Fenerbahçe triunfou por 2-0, com um golo de Dusan Tadic, aos 63 minutos, com assistência de Fred, e um auto-golo concedido por Kelven, aos 81m. En Nesyri partia para o golo mas o defesa 'antecipou-se'.

O Fenerbahçe fica assim em segundo lugar na tabela, com 16 pontos, menos três do que o líder Galatasaray nos mesmos sete jogos. O Antalyaspor fica em 13.º, com oito pontos.