Esta sexta-feira, o Fenerbahçe de José Mourinho empatou na visita ao terreno do Eyupspor, por 1-1, na 17.ª jornada da liga turca.

Com o português Rúben Vezo a titular, o Eyupspor entrou melhor e aos 26 minutos passou para a frente do marcador, golo de Ahmed Kutucu, assistido por Thiam.

A equipa orientada pelo técnico luso respondeu e empatou ainda antes do intervalo, aos 45+4, autoria de Youssef En Nesyri.

Na segunda parte nenhuma das equipas encontrou o caminho para a baliza e a partida acabou empatada.

Com este resultado, o Fenerbahçe mantém-se na segunda posição, com 36 pontos, mas pode ver o líder Galatasaray fugir, pois já soma 41. O Eyupspor está em quarto lugar, com 27.

