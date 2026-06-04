Turquia
Há 1h e 18min
Mourinho leva federação turca ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos
Treinador português contesta sanções aplicadas pela federação turca enquanto comandava o Fenerbahçe e alega violação da liberdade de expressão
GP
Treinador português contesta sanções aplicadas pela federação turca enquanto comandava o Fenerbahçe e alega violação da liberdade de expressão
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José Mourinho apresentou uma queixa contra a Turquia no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH), contestando as sanções disciplinares que lhe foram aplicadas quando treinava o Fenerbahçe.
O treinador português foi punido pela Federação Turca de Futebol no final de 2024 com um jogo de suspensão e multas no valor de 18 mil euros, na sequência de declarações e comportamentos considerados antidesportivos.
Na queixa, Mourinho alega que o processo não foi analisado por um órgão independente e imparcial, que a decisão nunca lhe foi comunicada formalmente e que o seu direito à liberdade de expressão foi violado.
O TEDH considerou a reclamação admissível e já pediu esclarecimentos à Federação Turca de Futebol sobre o caso.
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