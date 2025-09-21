O Fenerbahçe de Nelson Semedo deslocou-se até ao reduto do Kasimpasa e não foi além de um empate a um golo.

À procura de regressar aos triunfos para a Liga Turca, o conjunto visitante entrou da melhor forma no encontro e aos três minutos já vencia por 1-0, graças ao golo de Marco Asensio. Destaque para a assistência de Kerem Aktürkoglu, que dentro da área descobriu o internacional espanhol completamente solto de marcação.

As coisas ainda ficaram mais simples para o Fenerbahçe, que em cima do intervalo viu o adversário ficar reduzido a dez elementos, graças à expulsão do português Cafu.

Só que o segundo tempo acabou por não correr como esperado para os comandados de Tedesco e, mesmo a jogar com dez, o Kasimpasa restabeleceu a igualdade no marcador, por intermédio de Hajradinovic (64 minutos).

Este empate deixa o Fenerbahçe na terceira posição da tabela classificativa, com os mesmos pontos do Goztepe e a três do Galatasaray, líder isolado. O Kasimpasa tem apenas cinco pontos e é 12.º classificado.