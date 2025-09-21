VÍDEO: Aktürkoglu assiste e Fenerbahçe empata diante do Kasimpasa
Marco Asensio apontou o único golo da formação turca, que esteve em superioridade numérica durante 45 minutos
Marco Asensio apontou o único golo da formação turca, que esteve em superioridade numérica durante 45 minutos
O Fenerbahçe de Nelson Semedo deslocou-se até ao reduto do Kasimpasa e não foi além de um empate a um golo.
À procura de regressar aos triunfos para a Liga Turca, o conjunto visitante entrou da melhor forma no encontro e aos três minutos já vencia por 1-0, graças ao golo de Marco Asensio. Destaque para a assistência de Kerem Aktürkoglu, que dentro da área descobriu o internacional espanhol completamente solto de marcação.
Aktürkoğlu assistiu Asensio 🤝#sporttvportugal #superliga #superligaturca #Kasımpaşa #Fenerbahçe pic.twitter.com/6ElrnzAHJJ— sport tv (@sporttvportugal) September 21, 2025
As coisas ainda ficaram mais simples para o Fenerbahçe, que em cima do intervalo viu o adversário ficar reduzido a dez elementos, graças à expulsão do português Cafu.
Só que o segundo tempo acabou por não correr como esperado para os comandados de Tedesco e, mesmo a jogar com dez, o Kasimpasa restabeleceu a igualdade no marcador, por intermédio de Hajradinovic (64 minutos).
Este empate deixa o Fenerbahçe na terceira posição da tabela classificativa, com os mesmos pontos do Goztepe e a três do Galatasaray, líder isolado. O Kasimpasa tem apenas cinco pontos e é 12.º classificado.