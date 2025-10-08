Kerem Aktürkoglu está envolvido numa enorme polémica e tudo graças aos dois contratos que assinou com o Fenerbahçe, aquando da transferência do Benfica para o emblema turco.

De acordo com Murat Ozbostan, diretor do jornal turco Sabah, um dos contratos declarava o salário mínimo, enviado à Federação Turca de Futebol (TFF), sendo que o outro apresentava um vencimento anual de 8,75 milhões de euros, incluindo impostos e taxas de intermediação). Neste sentido, a UEFA pediu informações à TFF, que se encontra a investigar toda a situação.

Em cima da mesa está uma possível suspensão, que pode ir de quatro até 12 jogos, e o pior dos cenários até poderá afastar o jogador dos compromissos do clube até ao fim do ano civil.

Recorde-se que Aktürkoglu mudou-se do Fenerbahçe para o Benfica a troco de 22,5 milhões de euros, no último mercado de verão.