Adversário do Sporting na Liga dos Campeões, o Besiktas perdeu no terreno do Istambul Basaksehir, por 3-2, na nona jornada da liga da Turquia.

Okaka marcou para a equipa da casa aos 40 minutos e esse era o resultado ao intervalo. Alex Teixeira apontou o 1-1 aos 59 minutos, mas Okaka bisou e deu nova liderança ao Basaksehir, aos 83 minutos.

A diferença foi aumentada aos 85 por Gulbrandsen e, assim, o golo de Batshuayi, de penálti, só serviu para atenuar as dores do Besiktas, que é terceiro. No entanto, pode cair na tabela, consoante os resultados do resto da jornada.

O Basaksehir é 14.º.