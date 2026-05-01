VÍDEO: Tiago Djaló marca e sai lesionado na vitória do Besiktas
Jota Silva também foi titular na equipa de Istambul, que consolidou o quarto lugar na Liga turca
Tiago Djaló abriu caminho ao triunfo do Besiktas na casa do Gaziantep (2-0), na abertura 32.ª jornada da Liga turca.
O internacional português fez o 1-0 logo aos sete minutos, com uma cabeçada perfeita após um canto batido por Kristjan Asllani, que fechou o resultado pouco depois, de penálti (22m).
Djaló acabaria por deixar o relvado a dez minutos dos 90, ao que tudo indica devido a uma concussão cerebral.
No Besiktas, Jota Silva também foi titular, enquanto Kevin Rodrigues figurou no onze inicial do Gaziantep.
Na tabela classificativa, o Besiktas chegou aos 59 pontos e consolidou o quarto lugar, que garante uma vaga na próxima edição da Liga Conferência, enquanto o Gaziantep é décimo com 37 pontos.
Ainda nesta sexta-feira, o Rizespor derrotou o Konyaspor, de Diogo Gonçalves, por 3-2. As duas equipas estão agora igualadas na classificação, somando ambas 40 pontos.