João Araújo, CEO da Onsoccer, empresa que agencia Rafa Silva há já largos anos, lançou um comunicado através do qual abordou os motivos do braço de ferro entre o jogador e a direção do Besiktas e refutou algumas acusações feitas nos últimos dias e já neste sábado em conferência de imprensa.

(artigo em atualização)

COMUNICADO NA ÍNTEGRA:

Perante as inverdades que têm sido ditas pelos responsáveis do Besiktas e que atingem a honra e o profissionalismo do atleta Rafa Silva e também da sua agência de representação (Onsoccer), não posso de deixar de esclarecer a situação que atualmente se vive:

1. É verdade que Rafa Silva está insatisfeito com a realidade que o Besiktas vive atualmente e, por isso, sente-se profundamente desiludido face às expetativas que lhe foram criadas relativamente ao projeto que aceitou integrar: lutar pelo título nacional e ter participações positivas nas provas europeias.

2. A instabilidade crescente que tem vindo a verificar-se no clube, com a alteração de Direções e de várias trocas de treinador, agravam a desilusão de um atleta que, apesar da frustração pela falta de resultados, nunca deixou de ser um profissional exemplar – como fica facilmente comprovado, aliás, pelo enorme carinho que os adeptos sempre lhe dispensaram e continuam a dispensar.

3. A decisão de aceitar o Besiktas foi única e exclusivamente de Rafa Silva, quando teve a oportunidade de escolher outros clubes turcos, bem como assinar livremente, como foi público, por alguns dos mais fortes emblemas da Arábia Saudita, do Qatar ou até de algumas das principais ligas europeias. Fê-lo por que acreditou, desde a primeira hora, no projeto do Besiktas e em tudo aquilo que foi prometido.

4. A realidade, porém, não correspondeu ao projeto que foi apresentado ao jogador. As coisas até começaram da melhor forma (vitória na Supertaça, em 2024), mas rapidamente começaram a aparecer desvios face aos pressupostos que foram decisivos para Rafa Silva ter escolhido o Besiktas.

5. A questão, para Rafa, nunca foi financeira - até porque, se assim fosse, a escolha não teria sido o Besiktas.

6. Para agravar a desilusão, o atleta não esconde que ficou negativamente surpreendido com declarações do Sr. Presidente (Serdal Adali) que o desconsideraram de forma lamentável, dizendo que “após a saída de João Mário, Rafa não falava com ninguém e que passava mais tempo com o seu próprio cão do que com os colegas”.

7. O atleta reconhece, e agradece, todo o apoio e carinho que sentiu por parte dos adeptos desde a primeira hora. E que, de resto, se mantém. Ao contrário do que foi hoje referido em conferência de imprensa, Rafa nunca considerou estar acima de ninguém no Besiktas – muito menos do próprio clube – e respeitou sempre a instituição em todos os contextos e momentos: treinos, estágios e jogos. Prática que, aliás, sempre cumpriu em todos os clubes que representou.

8. A realidade, porém, é que deixou de sentir condições, no atual contexto, para continuar a desempenhar a sua função como sempre o fez até agora e tomou a decisão de informar o clube (ainda em outubro) que pretendia sair, apelando para que se encontrasse uma solução que fosse equilibrada para ambas as partes.

9. Em reunião onde marcaram presença o Presidente do clube, o Diretor para o Futebol e eu próprio, na qualidade de representante do jogador, Rafa chegou a admitir – em tom de desabafo – se não seria preferível encerrar a carreira do que prolongar a situação vivida. Não passou disso mesmo: de um desabafo. Para que não restem dúvidas, Rafa vai continuar a carreira e isso ficou imediatamente clarificado ainda no decorrer da própria reunião.

10. O jogador reconhece, sublinhe-se, a enorme paixão dos adeptos por si e, também por isso, garante que jamais seria capaz de representar qualquer outro clube na Turquia que não fosse o Besiktas.

11. Nas conversas que existiram de então para cá, é preciso esclarecer, de forma muito clara, que jamais o Rafa Silva ou a sua agência fizeram qualquer ameaça! É absolutamente falso que isso tenha acontecido! Não faz parte da natureza do atleta, nem é essa a postura com que a Onsoccer alguma vez se posicionou no mercado.

12. Rafa, que assinou de forma livre pelo Besiktas (sem o clube ter de pagar qualquer valor de transferência), fez saber desde a primeira hora que abdicava de todos os valores a que teria direito por contrato caso o clube aceitasse a sua saída.

13. Por ter um contrato em vigor, Rafa e a sua agência reconhecem o óbvio: que é preciso um acordo entre ambas as partes (Rafa e Besiktas) para que a rescisão aconteça. E pretendem fazê-lo dentro de um quadro em que nenhuma das partes saia lesada.

14. O Besiktas, por seu lado, fez saber que não abdica de um pagamento de 15 milhões de euros por um atleta contratado a custo zero; que tem hoje 32 anos e que está a um ano e meio de terminar contrato.

15. Em todas as conversas que, pessoalmente, fui mantendo com o Diretor do Clube (o Sr. Tugkan Kececioglu) imperou sempre a cordialidade e o respeito, reconhecendo eu que existia compreensão pela situação do atleta.

16. A minha missão, enquanto agente, foi, é e será sempre a de encontrar soluções que satisfaçam todas as partes, mas em primeiro lugar proteger os interesses dos meus clientes, neste caso de Rafa Silva, que é não só cliente como um amigo de longa data.

17. Infelizmente, têm vindo a público nos últimos dias muitas versões que não têm qualquer adesão à realidade, naquilo que podemos entender como uma tentativa de “obrigar” Rafa Silva a tomar uma posição pública. Quem o conhece, sabe que nunca o irá fazer. Tudo tem servido para o tentar desgastar, inclusivamente o facto de não querer falar, de não festejar golos e até, pasme-se, de não sorrir – o que, já agora, é facilmente contrariado por fotos que são do domínio público.

18. O fundamental, aqui chegados, é encontrar uma solução e é nisso que estamos empenhados, para o bem de todos. Factos: Rafa não vai terminar a carreira, não quer ouvir falar de propostas de outros clubes enquanto estiver sob contrato com o Besiktas e irá respeitar o clube até ao último dia.

19. A Onsoccer e Rafa apelaram, desta forma (com o respeito que a situação exige), ao bom senso e à procura de um caminho que fosse ao encontro do interesse comum. Na

certeza, porém, que da nossa parte nunca existiu nem existirá qualquer tipo de chantagem ou ameaça.

20. O atleta está sempre pronto para cumprir todas as suas responsabilidades contratuais como jogador profissional enquanto o contrato estiver em vigor.

21. Rafa Silva adora os adeptos do Besiktas e, aconteça o que acontecer, esse sentimento nunca irá ser alterado, por mais inverdades que possam ser postas a circular.