José Mourinho está a preparar a nova temporada com o Fenerbahçe e, depois de já ter definido a pré-temporada em Portugal, agora também remodelou a sua equipa técnica, dispensando os adjuntos italianos que o tinham acompanhado desde a Roma, para os substituir por três portugueses: João Tralhão, Pedro Machado e António Dias.

João Tralhão, depois de muitos anos a trabalhar na formação Benfica, ganhou experiência internacional nos últimos anos depois de ter integrado as equipas técnicas do Monaco, com Thierry Henry, nos turcos do Antalyaspor e, já no último ano, no Borussia Dortmund de Nuri Sahin.

António Dias, preparador físico, também trabalhou vários anos na formação do FC Porto, mas também adquiriu experiência internacional, acompanhando Nuno Espírito Santos no Valencia, Wolverhampton, Tottenham, Al Ittihad e, nos últimos anos, no Nottingham Forest.

A equipa fica completa com Pedro Machado, além do analista Ricardo Formosinho, o único português que já trabalhava com Mourinho. De saída do Fenerbahçe estão os italianos Salvatore Foti, Stefano Rapetti, Luca Fatiga e Giovanni Cerra.

Recordamos que o Fenerbahçe também já tinha mudado também de diretor desportivo, com o alemão Devin Özek a render o português Mário Branco.