No quarto lugar do campeonato e longe do top-3, o Besiktas ficou nesta terça-feira também arredado da luta pela conquista da Taça da Turquia, ao ser eliminado em casa pelo Konyaspor de Diogo Gonçalves.

Titular na equipa visitante, o ex-jogador da formação do Benfica foi o único português a ir a jogo - Tiago Djaló e Jota Silva não saíram do banco no Besiktas - e a equipa visitante chegou à vitória através de um penálti convertido pelo macedónio Enis Bardhi já em tempo de compensação e que deixou as águias negras, que tiveram o ex-Benfica Kökcü no onze, sem tempo para reagir.

Na final da Taça, o Konyaspor, que pode apurar-se para a Liga Europa (precisa de vencer o troféu), vai defrontar o vencedor da outra meia-final, que coloca frente a frente o Gençlerbirligi e o Trabzonspor.