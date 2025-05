João Pereira liderou o Alanyaspor para a manutenção na Liga turca, graças ao triunfo no reduto no Konyaspor (2-1), na penúltima jornada. Por sua vez, José Morais – treinador do Bodrumspor – empatou na visita ao Kayserispor (1-1), descendo de divisão.

Neste jogo, o médio Pedro Frazão – de 23 anos e ex-Famalicão – deu vantagem aos forasteiros, aos 13 minutos, mas o guarda-redes Diogo Sousa (ex-Sporting) foi incapaz de impedir a igualdade.

No Kayserispor, o avançado Miguel Cardoso (ex-B SAD) foi titular e o avançado Carlos Mané (ex-Sporting) suplente utilizado.

Assim, o Bodrumspor de José Morais é 16.º classificado, com 37 pontos, a cinco do Alanyaspor de João Pereira (15.º). Por isso, o Bodrumspor junta-se a Sivasspor, Hatayspor e Adana na queda para a II Liga.