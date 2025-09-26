O Alanyaspor treinado por João Pereira e com Nuno Lima (ex-P. Ferreira) a titular foi derrotado por 1-0 frente ao cada vez mais líder, Galatasaray.

Na sétima jornada, a equipa treinada pelo português sofreu aos 23 minutos por intermédio de Mauro Icardi. O italiano marcou de calcanhar depois do cruzamento de Wingo.

Com esta derrota, o Alanyaspor segue na oitava posição do campeonato com nove pontos, a 12 do líder isolado Galatasaray.

