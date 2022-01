Os portugueses João Novais, Daniel Candeias e Wilson Eduardo estiveram em particular destaque na goleada do Alanyaspor ao Hatayspor de Ruben Ribeiro por 6-0, em jogo da 22.ª jornada da liga turca.

Uma goleada com forte sotaque português, uma vez que Wilson Eduardo marcou o segundo golo, João Novais fez uma assistência para o quarto e Daniel Candeias saltou do banco para fazer assistências para o quinto e sexto golos do jogo em apenas três minutos.

Um resultado expressivo que, além do golo de Wilson Eduardo (31m), contou ainda com um hat-trick de Akbaba (17, 59 e 74m) e um bis de Aydin (77 e 80m).

Com esta vitória, o Alanyaspor sobe até ao quarto lugar da classificação, ultrapassando o Besiktas e ficando a apenas um ponto do Fenerbahçe.