O presidente do Fenerbahçe, Sadettin Saran, anunciou esta quarta-feira a conclusão bem-sucedida da transferência de N’Golo Kanté, através de um comunicado oficial divulgado pelo clube turco.

«O nosso clube concluiu com sucesso o processo de transferência de N’Golo Kanté, um dos nomes mais importantes do futebol mundial», refere o líder da formação de Istambul, numa nota em que deixa ainda um agradecimento ao Presidente da Turquia, Recep Erdogan.

«Em nome do clube e em meu nome pessoal, gostaria de agradecer ao nosso presidente, Recep Tayyip Erdogan, pelo importante apoio prestado para que este processo, que contribuirá para o desenvolvimento do Fenerbahçe e do futebol turco, tenha sido concluído com sucesso», disse Saran.

No mesmo comunicado, o dirigente destacou também o papel dos adeptos ao longo de todo o processo.

«A fé dos grandes adeptos do Fenerbahçe no seu clube, o forte apoio demonstrado e a confiança que sentimos foram a nossa maior motivação e fonte de força», escreveu.

A posição do presidente surge depois de dias de incerteza em torno do futuro de Kanté, com negociações que envolveram o Al Ittihad e que chegaram a ser dadas como falhadas, antes deste desfecho anunciado pelo emblema de Istambul.