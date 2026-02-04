Presidente do Fenerbahçe agradece ao Presidente da Turquia pelo «negócio Kanté»
Sadettin Saran garante que Erdogan teve um papel fundamental na resolução da transferência do médio gaulês
O presidente do Fenerbahçe, Sadettin Saran, anunciou esta quarta-feira a conclusão bem-sucedida da transferência de N’Golo Kanté, através de um comunicado oficial divulgado pelo clube turco.
«O nosso clube concluiu com sucesso o processo de transferência de N’Golo Kanté, um dos nomes mais importantes do futebol mundial», refere o líder da formação de Istambul, numa nota em que deixa ainda um agradecimento ao Presidente da Turquia, Recep Erdogan.
«Em nome do clube e em meu nome pessoal, gostaria de agradecer ao nosso presidente, Recep Tayyip Erdogan, pelo importante apoio prestado para que este processo, que contribuirá para o desenvolvimento do Fenerbahçe e do futebol turco, tenha sido concluído com sucesso», disse Saran.
No mesmo comunicado, o dirigente destacou também o papel dos adeptos ao longo de todo o processo.
«A fé dos grandes adeptos do Fenerbahçe no seu clube, o forte apoio demonstrado e a confiança que sentimos foram a nossa maior motivação e fonte de força», escreveu.
A posição do presidente surge depois de dias de incerteza em torno do futuro de Kanté, com negociações que envolveram o Al Ittihad e que chegaram a ser dadas como falhadas, antes deste desfecho anunciado pelo emblema de Istambul.