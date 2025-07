O Fenerbahçe de José Mourinho derrotou o Portimonense por 2-1, num particular de pré-temporada disputado no Estádio Municipal de Albufeira.

Num jogo com ascendente da formação turca, o grande destaque acabou por ser Sebastian Szymanski, que «bisou» (20 e 62 minutos) e deu a vitória a equipa do técnico português. Do lado contrário, Tamble Monteiro ainda reduziu, mas já no período de compensação da segunda parte e sem consequências positivas para o conjunto algarvio.

Recorde-se que esta é a primeira derrota do Portimonense nesta pré-época, depois das vitórias sobre Aberdeen (2-0) e Coventry (2-0), assim como o nulo diante do Sporting.

Já após o apito final do árbitro, elementos das duas equipas envolveram-se numa picardia junto aos respetivos bancos de suplentes, ainda que os intervenientes tenham sido separados de imediato.

Assista aqui ao momento da confusão entre as equipas: