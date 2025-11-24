A novela entre o Besiktas e Rafa Silva está longe de acabar, tanto que o treinador da equipa turca voltou a falar do português após o empate caseiro frente ao Samsunspor (1-1).

«Não é fácil resolver alguns problemas. Temos deficiências. O Rafa Silva era um jogador no qual os adeptos e a direção depositavam grandes esperanças, mas desapareceu do mapa», começou por dizer Sergen Yalçın, em declarações ao Fanatik, quando questionado sobre os maus resultados.

«O Orkun Kökcü está suspenso por dois jogos e também é um jogador importante para nós. Sabemos o que precisa de ser feito, mas não há solução. Estamos a tentar fazer o melhor possível com o plantel atual. Às vezes, os resultados esperados não chegam», acrescentou.

De relembrar que Rafa Silva cortou relações com o treinador do Besiktas e tem faltado aos treinos, alegando dores nas costas. No entanto, o clube turco não aceita a justificação e não nega a possibilidade de fazer queixa do português à FIFA.

Rafa tem contrato até 2027 e uma cláusula de rescisão no valor de 15 milhões de euros. Um dos interessados é o Benfica, que pode avançar no mercado de inverno.