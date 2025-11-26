Ao contrário do que foi noticiado nesta quarta-feira pelo jornal turco Fanatik, não houve qualquer reunião entre Rafa Silva e a direção do Besiktas. Nesse sentido, as declarações imputadas pelo jornal supramencionado ao avançado português não correspondem à verdade.

É por isso falso que Rafa tenha recuado na posição tomada ou que tenha voltado a treinar com a equipa.

Na realidade, o português nunca esteve afastado do plantel. Inicialmente fazia apenas tratamento, após lhe ter sido diagnosticada uma lombalgia, entretanto começou a realizar trabalho de recuperação invididual, correndo num relvado de apoio ao plantel principal, na companhia de uma fisioterapeuta.

Mas corre num relvado secundário apenas porque essa é a prática corrente no clube. De resto, Rafa trabalha à mesma hora dos colegas, está com eles no balneário e faz tudo normal em equipa. Em breve, o jogador espera voltar a treinar normalmente com o plantel.

Entretanto, a intenção de sair do Besiktas mantém-se, pelo menos para já.

Desiludido com a incapacidade competitiva da equipa para lutar por títulos e com a instabilidade crescente no clube, o jogador de 32 anos mantém a posição transmitida pelo seu empresário João Araújo em comunicado.

Rafa tem contrato com o Besiktas por mais uma época e meia e não joga desde 2 de novembro, data do dérbi de Istambul com o Fenerbahçe. A 18 de novembro, a direção do clube turco emitiu um comunicado, dando conta de que ex-jogador do Benfica alegou dores nas costas para não treinar.