Ao contrário do que foi noticiado nesta quarta-feira pelo jornal turco Fanatik, não há qualquer perspetiva de que Rafa Silva volte em breve à competição pelo Besiktas.

Sabe o Maisfutebol que as declarações imputadas pelo jornal supramencionado ao avançado português não correspondem à verdade.

Rafa Silva continua a trabalhar à parte e não há, pelo menos para já, sequer perspetiva de ser reintegrado nos treinos no Besiktas, estando o clima ainda bastante extremado.

Desiludido com a incapacidade competitiva da equipa para lutar por títulos e com a instabilidade crescente no clube, o jogador de 32 anos mantém a intenção de sair, mantendo a posição transmitida pelo seu empresário João Araújo em comunicado.

Rafa tem contrato com o Besiktas por mais uma época e meia e não joga desde 2 de novembro, data do dérbi de Istambul com o Fenerbahçe. A 18 de novembro, a direção do clube turco emitiu um comunicado, dando conta de que ex-jogador do Benfica alegou dores nas costas para não treinar.