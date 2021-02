O Galatasaray venceu este sábado o dérbi de Istambul com o Fenerbahçe e, no final do encontro, Abdurrahim Albayrak, vice-presidente do Galatasaray foi atacado quando falava em direto aos jornalistas no exterior do estádio.

O atacante é Rambo Okan, um dos adeptos mais fanáticos do Fenerbahce, conhecido pelas suas inusitadas invasões de campo, como esta que pode ver na foto abaixo.

Os elementos de segurança de Abdurrahim Albayrak afastaram o atacante de imediato e Rambo Okan foi detido. Veja as imagens do incidente no vídeo abaixo: