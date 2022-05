Gedson Fernandes viveu este domingo uma tarde para recordar.

O internacional português fez dois golos – um deles um golaço – e uma assistência na goleada do Rizespor em casa do Goztepe, em jogo da 35.ª jornada do campeonato turco.

A equipa da casa até marcou primeiro, por Makana Baku, mas a formação visitante respondeu de forma avassaladora.

Um autogolo de Demirtas fez o empate aos 16 minutos, e Papiss Cissé deu a volta três minutos volvidos. Depois vieram os dois golos de Gedson Fernandes, aos 34m e 53m, e o médio ainda emprestado pelo Benfica assistiu Sari para o 5-0 aos 68m.

Pohjanpalo, aos 78m, e Ronaldo Mendes, aos 88m, fizeram os restantes golos do encontro.

Apesar da goleada, diga-se, o Rizespor continua a nove pontos dos lugares de permanência, quando faltam precisamente apenas três jogos para o final do campeonato.

Já o Alanyaspor, com Daniel Candeias e João Novais no onze inicial – Marafona não saiu do banco –, venceu na receção ao Yeni Malatyaspor, por 2-1.

Dicko fez o 1-0 para o Malatuaspor, mas a formação visitada deu a volta na segunda parte, com um golo de Candeias, aos 65 minutos, e outro de Aydin, um minuto depois.

Por sua vez, Miguel Cardoso marcou na derrota do Kayserispor com o Besiktas, por 3-2.

O extremo português entrou no último quarto de hora e fez o último golo do encontro aos 90+6 minutos, assistido por Bassan.

No outro jogo do dia, o Sivasspor venceu em casa do Gasalataray, também por 3-2.