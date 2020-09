A Rússia somou a segunda vitória em dois jogos no grupo 3 da Liga B ao vencer a Hungria, em Budapeste, por 3-2.



O conjunto de Cherchesov chegou ao intervalo com uma vantagem confortável. Anton Miranchuk fez o 1-0 logos aos 15 minutos e Ozdoev ampliou num pontapé cruzado de pé esquerdo (34m).



Os russos fizeram o 3-0 a abrir o segundo tempo, por Mário Fernandes, e pareciam ter a vitória no bolso. Contudo, a equipa magiar reduziu aos 62 minutos por Sallai - fez um chapéu a Shunin - após um erro tremendo de Semenov. Volvidos oito minutos, Nikolics fez o 2-3 e assustou a Rússia que, ainda assim, segurou o triunfo.



Na outra partida deste grupo Sérvia e Turquia não foram além de um nulo em Belgrado. Os sérvios jogaram praticamente toda a segunda parte com menos um jogador por expulsão de Kolarov.



A Rússia lidera com seis pontos, seguida da Hungria (três pontos) enquanto Turquia e Sérvia somam um ponto cada.