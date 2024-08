O Besiktas goleou o Galatasaray por 5-0 e conquistou este sábado a Supertaça da Turquia.

Rafa Silva integrou as escolhas iniciais do técnico van Bronckhorst e esteve em grande plano, ao apontar um dos golos da formação turca. Após um remate bater num defesa, o avançado português respondeu da melhor forma ao cruzamento do lado esquerdo e desviou com um toque de calcanhar para o fundo da baliza. Ciro Immobile com um «bis», Jonas Svensson e Mustafa Hekimoglu apontaram os restantes golos.

Destaque também para a presença de Gedson Fernandes e Al Musrati no onze inicial do Besiktas.

Veja aqui o golo de Rafa Silva na Supertaça da Turquia: