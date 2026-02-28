O jogo entre Trabzonspor e Karagumruk terminou com a vitória da equipa da casa por 3-1, mas um dos principais momentos aconteceu durante o primeiro tempo e envolveu... uma substituição.

Matias Kranevitter sofreu um toque, foi assistido pela equipa médica dos visitantes e a placa do quarto árbitro subiu, indicando a saída do jogador, mas este recusou-se a sair. Apesar da insistência do treinador, Kranevitter gesticulou para o banco de suplentes durante largos segundos e o árbitro nada pode fazer para o obrigar a deixar as quatro linhas.

A substituição acabou por ser feita ao intervalo, já após o recolher dos protagonistas para os respetivos balneários.

Assista aqui ao momento: