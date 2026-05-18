O Besiktas oficializou a saída do treinador Sergen Yalçin, por mútuo acordo, no final de uma temporada em que o clube de Istambul não foi além do quarto lugar na Liga turca.

«Gostaríamos de agradecer a Sergen Yalçin pelo trabalho realizado no nosso clube e desejar-lhe sucesso no futuro», pode ler-se numa nota publicada no site das Águias Negras.

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Em 2025/2026, o Besiktas contou com os portugueses Tiago Djaló e Jota Silva a tempo inteiro no plantel, enquanto Rafa Silva [Benfica], João Mário [AEK] e Gedson Fernandes [Spartak Moscovo] deixaram o clube durante a temporada.

Esta época, o Besiktas falhou o acesso à fase liga tanto da Champions como da Liga Europa, o que custou o cargo a Ole Gunnar Solskjaer.

Para o lugar do norueguês foi contratado Yalçin, que venceu 20 dos 39 jogos que disputou na segunda passagem pelo emblema da capital turca.