A CNN Portugal vai ser liderada por Nuno Santos, que assume o cargo de diretor do novo projeto de Informação da Media Capital, que terá no digital um eixo estratégico.

A estrutura diretiva do novo canal, que substitui a TVI24 e vai ocupar a mesma posição na grelha de canais do cabo, é ainda constituída por Frederico Roque de Pinho, que exercerá a função de diretor-executivo, e Pedro Santos Guerreiro, que vai ocupar o cargo de diretor-executivo responsável pelo digital.

Nuno Santos era até agora diretor-geral da TVI. Cessa agora funções para abraçar aquela que diz ser a «maior missão» profissional da carreira. Frederico Roque de Pinho assumiu o cargo de editor geral de Informação da TVI no último ano e meio, tendo ao longo da última década liderado projetos em Angola, Brasil e Estados Unidos nas áreas da Informação e do Entretenimento. Já Pedro Santos Guerreiro foi fundador e diretor do Jornal de Negócios e esteve à frente do Expresso, sendo presença regular na antena da TVI24 como analista e comentador.

A direção de Informação da TVI, canal generalista, continuará a ser liderada por Anselmo Crespo. Pedro Mourinho e Joaquim Sousa Martins, subdiretores de Informação, vão assumir funções transversais em ambos os canais. Lurdes Baeta e Pedro Benevides mantêm os cargos que já ocupavam na direção da TVI.