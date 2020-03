Um cidadão ucraniano que desembarcou no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, a 11 de março, num voo proveniente da Turquia, foi barrado na alfândega pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).



O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras decidiu que o imigrante deveria regressar no voo seguinte para a Turquia, mas o homem terá reagido mal à decisão e acabou por ser levado para uma sala de assistências médica, no Centro de Instalação Temporária do aeroporto.



De acordo com a TVI, o cidadão ucraniano acabou ser torturado e morto à pancada, alegadamente por inspetores do SEF. A Polícia Judiciária só terá sido alertada já em sede de autópsia, pelos peritos do Instituto de Medicina Legal de Lisboa, como pode ler no site da TVI24.