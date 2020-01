Rui Pinto vai a julgamento acusado de 93 crimes, anunciou esta sexta-feira a juíza Cláudia Pina, que liderou a fase de instrução do processo.

No total, Rui Pinto está acusado de 93 crimes: seis de acesso ilegítimo, um de sabotagem, 17 de violação de correspondência, 68 de acesso indevido e um de extorsão.

Rui Pinto vai ser julgado pelo crime de extorsão, bem com o advogado Aníbal Pinto, acusado de intermediar a tentativa de extorsão, de entre 500.000 euros a um milhão de euros, ao fundo de investimento Doyen.



Durante a leitura da decisão instrutória, a juíza Cláudia Pina considerou que o criador do Football Leaks "nunca poderia ser considerado um whistleblower", porque este é "um denunciante de boa fé", alguém "juridicamente desinteressado. "A atuação de Rui Pinto é muito diversa daquela que têm os denunciantes", referiu a magistrada. "Não tinha relação com a Doyen e teve conhecimento dos factos de forma ilícita", realçou.



