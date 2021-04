Claúdia Lopes, Pedro Ribeiro, Costinha, Nuno Gomes e Pedro Barbosa estiveram reunidos mais uma vez este domingo no programa Maisfutebol para analisar a vitória do Sporting em Braga e as consequências que esse resultado trás para a classificação da Liga, mas também para as expetativas de Benfica e FC Porto.

O golo solitário de Matheus Nunes esteve no centro de análise dos comentadores do Maisfutebol que também analisaram as conferências de imprensa de Jorge Jesus, antes do jogo com o Santa Clara, e de Sérgio Conceição, antes da deslocação a Moreira de Cónegos.

Pedro Henriques também foi chamado a intervir, para analisar os casos mais polémicos do jogo da Pedreira, mas também para explicar o caso insólito que se verificou no Sevilha-Granada deste domingo.

A fechar o programa, os comentadores falaram ainda no nascimento e do funeral da Superliga Europeia.

Confira os principais vídeos do programa