O jogo entre União de Leiria e Luistânia Lourosa não se vai realizar no Estádio Dr. Magalhães Pessoa e em causa estão os efeitos provocados pela depressão Kristin.

De acordo com um comunicado oficial, a Liga confirma que o jogo relativo à 28.ª jornada vai-se disputar em Tondela, no Estádio João Cardoso, a partir das 18h. Recorde-se que o estádio da U. Leiria foi um dos espaços mais afetados pela forte tempestade que afetou todo o país durante o mês de janeiro.

A U. Leiria segue na quinta posição da II Liga, com 44 pontos, e uma distância de sete para o Lusitânia de Lourosa (37 pontos).