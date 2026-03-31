U. Leiria
Há 23 min
II Liga: Depressão Kristin impede receção da U. Leiria ao Lusitânia Lourosa
Estádio João Cardoso recebe encontro da 28.ª jornada da prova
DIM
Estádio João Cardoso recebe encontro da 28.ª jornada da prova
DIM
O jogo entre União de Leiria e Luistânia Lourosa não se vai realizar no Estádio Dr. Magalhães Pessoa e em causa estão os efeitos provocados pela depressão Kristin.
De acordo com um comunicado oficial, a Liga confirma que o jogo relativo à 28.ª jornada vai-se disputar em Tondela, no Estádio João Cardoso, a partir das 18h. Recorde-se que o estádio da U. Leiria foi um dos espaços mais afetados pela forte tempestade que afetou todo o país durante o mês de janeiro.
A U. Leiria segue na quinta posição da II Liga, com 44 pontos, e uma distância de sete para o Lusitânia de Lourosa (37 pontos).
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