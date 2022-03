O World Rugby, organismo que tutela o râguebi mundial, suspendeu na noite de segunda-feira os clubes e seleções da Rússia e da Bielorrússia de todas as competições, na sequência da invasão à Ucrânia.



O organismo quer «proteger a família do râguebi e tomar uma forte posição contra o conflito, em linha com as recomendações do Comité Olímpico Internacional (COI)». Nesse sentido, suspendeu ainda a filiação da União de Râguebi da Rússia.

Na segunda-feira, o COI pediu a todas as federações que não permitam a participação de atletas russos ou bielorrussos em quaisquer provas internacionais.



Portugal e a Rússia faziam parte do mesmo grupo de qualificação para o Mundial de França2023 de râguebi.