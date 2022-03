Fernando Meira garantiu esta quarta-feira que a Legends Cup, torneio para antigos futebolistas internacionais pelas respetivas seleções e que se disputa em Moscovo, não vai realizar-se «enquanto houver guerra na Ucrânia».

Presença habitual neste torneio, em que equipas de seis elementos se defrontam num relvado sintético, o antigo defesa do Zenit, precisamente da Rússia, assumiu que a preocupação imediata da organização e dos participantes é que a guerra na Ucrânia termine.

«O torneio estava previsto para março, mas, entretanto, passou para maio. O mais certo é nem existir em maio. Agora é a altura para se conseguir a paz e depois tentar voltar à normalidade. Enquanto houver guerra, garantidamente não há torneio», disse, citado pela Lusa.

«Queremos que a guerra passe. Temos muitos amigos na Rússia, que fazem parte da organização do torneio. Esses amigos não estão envolvidos nesta tomada de decisões [do poder político da Federação Russa]. Como eles, muitos russos não querem esta guerra, mas infelizmente ‘pagam’ pelos erros das pessoas que estão à frente do seu país», acrescentou.

A empresa do internacional português, refira-se, é a responsável por reunir os antigos jogadores portugueses que queiram participar no torneio.