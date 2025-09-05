Rebrov questiona Trubin por ida ao banco: «Não sei, foi decisão do treinador»
Selecionador ucraniano não escondeu a surpresa pela opção de Bruno Lage no Alverca-Benfica
Selecionador ucraniano não escondeu a surpresa pela opção de Bruno Lage no Alverca-Benfica
Anatoliy Trubin, guarda-redes do Benfica, confessou que o selecionador da Ucrânia, Serhiy Rebrov, lhe perguntou por que razão foi suplente no último jogo dos encarnados na Liga, frente ao Alverca. «O que respondi? Não sei, foi uma decisão do treinador (Bruno Lage)», partilhou o jogador, ao canal de YouTube, Vzbirna.
A conversa tocou ainda em Sudakov, que o Benfica contratou recentemente ao Shakhtar Donetsk. Trubin revelou ter conversado com Rui Costa sobre o médio e não escondeu a satisfação pelo desfecho do negócio: «O presidente e eu falámos. Ele disse que nunca me tinha visto a sorrir tanto como quando chegou o Sudakov. Queria que a transferência acontecesse, fiquei feliz».
Sobre a sua forma atual, após meses de competição intensa com o Mundial de Clubes e as eliminatórias de acesso à Liga dos Campeões à cabeça, Trubin disse que «não está má, mas pode sempre melhorar», deixando ainda elogios ao arranque forte de temporada dos encarnados.
«O segredo é o trabalho árduo e trabalho de equipa. O foco está mais nos guarda-redes, mas acho que toda a equipa tem estado bem. Daí termos bons resultados, especialmente a nível defensivo», comentou.
Sem ter sofrido nenhum golo nos seis jogos que disputou esta temporada, Trubin deverá defender a baliza da Ucrânia no duelo com a França, esta sexta-feira (19h45), a contar para o Grupo D da fase de qualificação europeia para o Mundial de 2026.