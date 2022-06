Roman Yaremchuk deixou uma mensagem sentida nas redes sociais, horas depois de a Ucrânia ter falhado o apuramento para o Mundial 2022, ao perder frente ao País de Gales.

O avançado do Benfica assume que esta foi uma «época de lágrimas e sonhos não realizados», mas garante que tem esperança no futuro dos ucranianos, país que continua a ser atacado militarmente pela Rússia.

«Nunca pensei que o futebol pudesse magoar. É uma época de lágrimas e sonhos não realizados. Queríamos que sorrissem [os ucranianos] e chorassem apenas com lágrimas de alegria. Este é um momento que nos faz chorar de dor», lê-se, na nota do jogador de 26 anos.

«Mas tenho orgulho de ser ucraniano, somos um exemplo para todos, não desistimos por mais difícil que seja a situação. O futuro vai sorrir para nós, jovens irmãos», escreveu ainda.

Yaremchuk, refira-se, havia marcado no jogo ante a Escócia, das meias-finais do play-off do Mundial 2022. Pelo Benfica, marcou nove golos em 42 jogos.