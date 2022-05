O Comité Executivo da UEFA determinou que equipas bielorrussas e ucranianas não poderão defrontar-se em qualquer competição da UEFA até que esta medida seja levantada.

Na base da decisão está a invasão à Ucrânia pela Rússia, que foi apoiada pela Bielorrússia, e a necessidade as medidas de segurança.

Recorde-se que em março passado o Comité Executivo já tinha impedido as equipas da Bielorrússia de realizarem em casa jogos a contar para as competições da UEFA, tendo ainda imposto que todos os jogos na condição de equipas visitadas (fora do país) não poderiam ter público nas bancadas.

«A decisão de hoje [sexta-feira] é tomada para garantir o bom andamento das competições da UEFA, uma vez que a segurança das equipas, árbitros e restantes envolvidos pode não estar totalmente assegurada devido à existência de um conflito militar», justifica o organismo.