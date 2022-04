A seleção da Ucrânia vai defrontar o Borussia Monchengladbach no próximo dia 11 de maio, num encontro de carácter particular.

Quem o anunciou foi o próprio clube germânico, naquele que será o primeiro jogo da Ucrânia desde o início da guerra.

As receitas arrecadas deste particular, a ter lugar no Borussia Park, serão doados a pessoas ucranianas afetadas pelo conflito com a Rússia.

«Estamos muito satisfeitos por podermos ajudar a Federação Ucraniana de Futebol com este jogo e esperamos que o maior número possível de adeptos da região venha ao estádio e doe o valor da entrada para uma boa causa. A entrada neste jogo é gratuita para cidadãos ucranianos», disse o CEO do Gladbach, Stephan Schippers.

A Ucrânia, recorde-se, vai disputar a meia-final do play-off de acesso ao Mundial 2022 no dia 1 de junho, frente à Escócia. Se vencer, defrontará o País de Gales na final, quatro dias depois.