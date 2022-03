Um dos maiores clubes da Ucrânia, o Dínamo de Kiev está a apoiar financeiramente uma das unidades do exército ucraniano, que combate a invasão das tropas russas ao país.

Foi o próprio clube a anunciá-lo, com uma imagem publicada nas redes sociais e um grupo de soldados a exibirem uma bandeira com o emblema de Kiev

«A direção do clube prestou apoio financeiro a uma das unidades das Forças Armadas da Ucrânia, onde está um funcionário do Dínamo. Como sinal de gratidão, os nossos soldados enviaram esta foto ao clube – melhor do que qualquer palavra», lê-se, na publicação.