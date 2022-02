O Benfica lembrou na noite deste domingo os momentos de um dia emocionante em apoio ao futebolista ucraniano Roman Yaremchuk, que sofre à distância com o conflito no seu país natal, após a invasão russa a meio da semana.

Do abraço a Rui Costa até à entrada dos colegas de equipa com uma braçadeira com a bandeira da Ucrânia, passando pelas inúmeras mensagens dos adeptos nas bancadas, o Benfica evidenciou também a entrada emocionante do avançado em campo, ante o Vitória de Guimarães.

O avançado recebeu uma ovação geral da plateia no Estádio da Luz e também por parte dos jogadores, mostrando-se visivelmente comovido com o momento, no qual se pediu paz na Ucrânia.

Veja o vídeo: