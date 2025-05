O Shakthar Donetsk oficializou a contratação de Arda Turan para o comando técnico da equipa principal.

Através das redes sociais e em comunicado, o emblema ucraniano confirmou a chegada do antigo internacional turco, que deixou recentemente o Eyupspor. Além disso, o contrato de Arda Turan é válido até junho de 2027.

«Estou orgulhoso de chegar ao Shatkhar Donetsk, um clube com uma história rica e de grandes tradições. Esta é uma equipa muito conhecida na Europa, com ambição de vencer todos os jogos. Espero proporcionar muitas alegrias aos adeptos e ganhar troféus, tanto a nível interno como na Europa», afirmou.

Arda Turan tem no currículo o troféu da segunda divisão da Turquia, conquistado ao serviço do Eyupspor há duas temporadas, que permitiu a subida inédita ao principal escalão do futebol turco.