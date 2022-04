A Conferência de Líderes aprovou, esta quarta-feira, por unanimidade, o convite ao presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, para discursar numa sessão solene no Parlamento português.

Os convites para que chefes de estado estrangeiros discursem perante o Parlamento, mesmo que por videoconferência, têm que partir do Presidente da República. A decisão de aprovar o requerimento do PAN será agora remetida para Belém, cabendo a Marcelo Rebelo de Sousa o envio do convite formal para Kiev.



Volodymyr Zelensky tem vindo a discursar em parlamentos de todo o mundo. Ainda esta terça-feira, fez uma intervenção, por videoconferência, para as cortes espanholas, durante a qual lembrou que foi também num mês de abril, mas em 1937, que o mundo soube do ataque a Guernica durante a guerra civil espanhola.



