Na sequência das negociações de paz com a Ucrânia, que decorreram esta terça-feira, em Istambul, na Turquia, o vice-ministro russo da Defesa, Alexander Fomin, anunciou que as tropas russas vão «reduzir radicalmente» as atividades militares em Kiev e Chernihiv.



Além disso, Fomin pediu também à Ucrânia para cumprir as Convenções de Genebra sobre prisioneiros de guerra.

Por outro lado, a Ucrânia adiantou que houve desenvolvimentos suficientes para que Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin, os presidentes dos dois países, se possam reunir presencialmente.



Leia tudo sobre a Guerra na Ucrânia no site da CNN Portugal.