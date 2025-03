A Casa Branca publicou um comunicado esta terça-feira sobre o resultado do telefonema entre o presidente norte-americano, Donald Trump, e o líder russo, Vladimir Putin, onde os dois líderes acordaram começar «o movimento para a paz» através de um acordo de cessar-fogo, para já em relação às infraestruturas energéticas, bem como o início das negociações técnicas para a implementação de um cessar-fogo no Mar Negro.

«Os líderes concordaram que o movimento para a paz começará com um cessar-fogo energético e de infraestruturas, bem como com negociações técnicas sobre a implementação de um cessar-fogo marítimo no Mar Negro, um cessar-fogo total e uma paz permanente», pode ler-se no documento.

Os dois presidentes decidiram também que as negociações vão «começar imediatamente» e terão lugar no Médio Oriente.

«O sangue e o tesouro que tanto a Ucrânia como a Rússia têm gasto nesta guerra seriam mais bem empregues nas necessidades dos seus povos», escreveu ainda a Casa Branca.

Saiba mais sobre este assunto na CNN Portugal