Vladimir Putin, presidente da Rússia, anunciou esta quinta-feira um cessar-fogo na Ucrânia, para sexta-feira e sábado, numa altura em que os dois países em guerra celebram o Natal Ortodoxo.

A iniciativa partiu do Patriarca Kirill, líder da igreja ortodoxa russa e foi acolhida por Putin. «Tendo em consideração o apelo de Sua Santidade, o Patriarca Kirill, instruo o ministro da Defesa da Federação Russa a iniciar das 12:00 (9:00 em Lisboa) de 6 de janeiro de 2023 até às 24:00 (21:00 em Lisboa) de 7 de janeiro de 2023, um cessar-fogo ao longo de toda a linha de contacto com a Ucrânia», refere um comunicado emitido pelo Kremlin.

A Rússia vai pousar as armas e pede que a Ucrânia faça o mesmo. «Tendo em conta que um grande número de cidadãos que professa a ortodoxia vive nas áreas de combate, pedimos ao lado ucraniano que declare um cessar-fogo e lhes dê e a oportunidade de assistir aos serviços religiosos na véspera de Natal, tal como no dia da Natividade de Cristo», acrescentou a mesma nota.

‼️Putin instructed Shoygu to introduce a ceasefire along the entire frontline in Ukraine from 12:00 on January 6 to 24:00 on January 7. pic.twitter.com/VkNLqw9fXf