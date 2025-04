Aleksandr Golovin, internacional russo do Monaco, ficou por duas vezes de mão estendida quando procurou cumprimentar Anatoliy Trubin, guarda-redes ucraniano do Benfica, mas veio agora a público desvalorizar o incidente ditado pela guerra provocada pela invasão da Rússia.

Golovin não veio a Lisboa para o jogo da segunda mão do acesso ao play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões, devido a uma lesão, mas, antes disso, já tinha sido ignorado por duas vezes por Trubin, ambas no principado, primeiro na fase de grupos, que o Benfica venceu por 3-2, depois na primeira mão do play-off que a equipa de Bruno Lage voltou a vencer por 1-0.

«A primeira vez fiquei surpreendido porque tinha-me esquecido completamente. Estendi-lhe a mão e depois apercebi-me de que seria algo expectável», começa por contar Golovin em declarações ao portal Championship.

Na segunda oportunidade, Golovin voltou a estender a mão a Trubin, mas a reposta foi idêntica e voltou a ser ignorado. «Antes do segundo jogo pensei: “Bem, nunca se sabe, talvez o tipo queira agora apertar-me a mão”. De qualquer forma, somos atletas e não inimigos. Não tenho qualquer problema em estender a mão ao adversário que estou a defrontar. Foi assim que ele decidiu, não me preocupei mais com isso. Para mim, é indiferente. Ele não é meu amigo, não é meu irmão, não é ninguém. Se ele não quer, então não quer. Não há problema», acrescentou o avançado russo.

Anatoliy Trubin tem sido incansável na defesa da Ucrânia e na denuncia das atrocidades cometidas pelos russos desde o início da guerra em fevereiro de 2022.