Depois do empate frente ao Benfica, o Dínamo de Kiev regressou às vitórias, ao vencer na receção ao Oleksandriya, por 1-0, em jogo da oitava jornada do campeonato ucraniano.

Viktor Tsygankov, com um penálti aos 90+8 minutos, deu o triunfo ao emblema de Kiev.

O Dínamo segue líder do campeonato, com 22 pontos, mais três do que o Shakhtar Donetsk, segundo. O Oleksandriya é quinto, com 14 pontos.