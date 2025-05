O Dínamo Kiev é o novo campeão ucraniano! A equipa da capital ucraniana empatou este domingo frente ao Odesa 1-1, um resultado que foi suficiente para garantir o título.

Os golos surgiram apenas na segunda parte do encontro. O Dínamo chegou à vantagem por intermédio de uma grande penalidade convertida por Yarmolenko [54m]. Khoblenko [68m] igualou o encontro pouco depois para o Odesa.

Com este empate, o Dínamo Kiev fica no primeiro lugar com 69 pontos e conquista o título quatro anos depois quando falta apenas uma jornada por disputar. O Odesa continua a segurar a lanterna vermelha da classificação.