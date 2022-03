Depois do caso de Ivan Kuliak, que subiu ao pódio com um «Z» ao peito, o desporto russo voltou a fazer uma demonstração de apoio ao exército da Rússia, que está a invadir a Ucrânia. As equipas formaram a letra «Z», símbolo estampado nos carros de artilharia da Rússia no campo de batalha, enquanto se ouvia o hino.

Aconteceu no início de dois jogos de bandy, uma variante de hóquei no gelo com onze jogadores para cada lado, nas meias-finais da liga russa. Os jogadores do SKA Neftyanik e Dínamo Moscovo e, depois, do Vodnik e Kuzbass, ao contrário do habitual alinhamento, defronte para os adeptos, formaram o tal símbolo de apoio ao exército russo.

No entanto, segundo revela o jornal sueco Aftonbladet, nem todos os jogadores participaram nesta demonstração. Segundo revela o jornal, o jogador sueco Simon Jansson, que joga no Kuzbass, ficou embaraçado com a atitude dos companheiros e regressou aos balneários. «Marquei uma posição com aquele gesto», comenta o jogador que diz ter ficado incrédulo com a atitude da sua equipa.

No entanto, nem todos os estrangeiros se afastaram do gesto dos jogadores russos. Segundo destaca a imprensa finlandesa, Tuomas Määttä, estrela do Neftjanik, também participou na demonstração de apoio ao exército russo.