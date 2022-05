Oleg Psiuk, o líder do grupo ucraniano Kalush Orchestra, que no domingo à noite venceu o festival da Eurovisão, em Turim, despediu-se esta segunda-feira da namorada para se juntar ao exército ucraniano que defende o país da invasão russa.

As fotografias do vocalista a despedir-se da namorada, Oleksandra, à porta de um hotel em Turim, em Itália, tornaram-se virais nas redes sociais. Com um chapéu cor de rosa, uma das suas imagens de marca, e já de mochila às costas, Psiuk preparava-se para apanhar um táxi para rumar ao aeroporto.

Na véspera, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, tinha saudado a vitória da Ucrânia e anunciou o desejo de organizar o próximo festival da Eurovisão na massacrada Mariupol, em forma de agradecimento aos europeus que levaram a Ucrânia à vitória.

«A nossa coragem impressiona o mundo, a nossa música conquistou a Europa. No próximo ano a Ucrânia receberá o festival da Eurovisão. Pela terceira vez na história e, acredito, que não será a última. Vamos dar o nosso melhor para um dia recebermos a Eurovisão em Mariupol. Livre, pacífica e reconstruída», anunciou Zelensky.

Recordamos que a canção da Ucrânia venceu o festival com um total de 631 pontos, destacando-se à frente do Reino Unido (466), Espanha (459) e Suécia (438).

Oleg Psiuk, antes de partir, também aproveitou o mediatismo na vitória na Eurovisão para fazer mais um pedido de ajuda à Ucrânia. «Peço a todos vocês, por favor ajudem a Ucrânia, Mariupol. Ajudam Azovstal, já», atirou o vocalista que agora procura regressar ao seu país.